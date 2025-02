"Vigili controllori?. La giunta ci ripensi"

"Alcuni agenti della polizia locale hanno intrapreso un percorso di formazione, che li porterà a sostituire

il personale di ’Forlì mobilità integrata’ per il controllo dei parcheggi a pagamento del centro storico. Dietro non può che esserci la volontà di fare cassa sui cittadini per tentare di far fronte alle difficoltà del bilancio. Una decisione che riporterebbe Forlì indietro di decenni. In questo modo il Comune sottrae altri agenti della polizia locale ai servizi operativi e alla tutela dei cittadini": è duro l’intervento del grupo consiliare del Pd di Forlì, contrario all’ipotesi di agenti che tornano a controllare i parcheggi a pagamento. "Decisione sconcertante se si pensa che l’amministrazione si lamenta degli scarsi numeri di agenti in strada – rimarca la nota del Pd –. Chiediamo all’amministrazione di recedere da questa ennesima scelta sbagliata".