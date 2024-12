Vigili del fuoco in festa: "Qui lavoro di squadra": "Grazie per l’impegno"

"Sono qui da poco, ma ho già capito che quella di Forlì-Cesena è una provincia con gente che ha tanta voglia di fare sia nella società che nelle istituzioni, fra cui le caserme dei vigili del fuoco, dove si lavora bene specialmente di squadra". Lo ha detto l’altra mattina Michelangelo Borino, nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco dal 30 settembre scorso, al termine della messa nella basilica di San Mercuriale per la festa di Santa Barbara, patrona e protettrice dei vigili del fuoco. All’omelia, davanti alle autorità cittadine, fra cui il vicesindaco Vincenzo Bongiorno, vigili del fuoco in divisa e tanti cittadini, il vescovo Livio Corazza ha sostenuto: "Preghiamo e ringraziamo i vigili del fuoco che, insieme ad altri corpi civili e militari, uniti nella comune passione per l’umanità in pericolo, a rischio della loro vita, in questi ultimi mesi, si sono prodigati nelle diverse calamità che hanno colpito il nostro territorio e la nostra popolazione".

Al termine del rito è stata letta anche la preghiera dei vigili del fuoco, mentre il comandante Borino ha tracciato un sommario resoconto dei "numerosissimi e quotidiani interventi" degli uomini del 115. Nel corso della mattinata, oltre 400 ragazzi delle scuole primarie e medie cittadine, su iniziativa dell’assessora comunale alla scuola e formazione, Paola Casara, sono affluiti coi loro insegnanti in piazza Saffi, davanti a San Mercuriale, dove sostavano vari automezzi dei pompieri.

Spiegano alcuni istruttori del comando: "A turno i ragazzi hanno visitato i mezzi, conosciuto le nostre attività e ci hanno rivolto tante domande sui mezzi di soccorso-persone e sui nostri interventi con autoscale, autopompe e altri mezzi a nostra disposizione. Abbiamo notato che i ragazzi sono molto interessati al nostro lavoro e in qualche modo alla nostra missione".

A mezzogiorno sono stati consegnati oltre venti attestati e croci di anzianità ad altrettanti vigili permanenti e volontari. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, è stata aperta al pubblico la sede centrale ‘Cr Facibeni Lorenzo’, con ingresso in viale Roma 97, per la manifestazione Pompieropoli, dove centinaia di cittadini, famiglie e ragazzi hanno visionato gli automezzi e le attrezzature utilizzate dai vigili del fuoco per garantire il soccorso quotidiano. Fra i vari messaggi giunti al comando provinciale, va segnalato quello di Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale dell’Emilia-Romagna di Forza Italia, che ha sottoolineato "l’apprezzamento per il lavoro, preciso, costante e altamente professionale che i vigili del fuoco svolgono ogni giorno sul nostro territorio".

Quinto Cappelli