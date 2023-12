Vigili del fuoco in festa per Santa Barbara. Riconoscimenti per l’impegno nell’alluvione I Vigili del Fuoco del comando provinciale si sono riuniti lunedì sera per celebrare Santa Barbara e conferire riconoscimenti ai pompieri che si sono prodigati durante l'alluvione. La serata è proseguita con l'esibizione musicale e canora di alcuni vigili del fuoco.