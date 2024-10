Vigili del fuoco, tre giorni di festa per il trentennale

Castrocaro Terme e Terra del Sole si preparano ad accogliere il Raduno interregionale dei Vigili del Fuoco, in programma nelle due cittadine da domani a domenica. Tre giorni di appuntamenti per le famiglie e cerimonie istituzionali nel trentennale dell’Associazione del Corpo Nazionale: proprio all’ombra del Campanone nel 1994 si tenne infatti il convegno inaugurale del sodalizio e venne eretto il primo monumento italiano ai caduti in servizio, realizzato dal compianto scultore forlivese Angelo Ranzi e collocato in via Osvaldo Favelli, nei pressi di uno degli ingressi del parco fluviale. ‘30 anni insieme per la cultura della sicurezza del cittadino e la memoria storica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco’ è il titolo del raduno, che vanta un programma nutritissimo con eventi pensati per grandi e piccini per consolidare il rapporto tra le tute rosse e i cittadini.

"C’è grande attesa per questa coinvolgente manifestazione che rinsalda dopo trent’anni il profondo legame di gratitudine fra la nostra comunità e i Vigili del Fuoco", dichiara il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi, che domani alle 21 in municipio guiderà il consiglio comunale straordinario in cui l’Amministrazione locale proporrà il conferimento della cittadinanza onoraria al Corpo guidato dall’ingegner Carlo dall’Oppio. "Un riconoscimento per l’encomiabile attività svolta in soccorso e al fianco della popolazione durante le recenti emergenze alluvionali". La consegna ufficiale dell’onorificenza avverrà sabato alle 17 al Padiglione delle Feste, alla presenza del Capo del Corpo Nazionale. Lo stesso edificio di età razionalista ospiterà la mostra fotografica di attrezzi e cimeli ‘I Vigili del Fuoco della Regione Emilia Romagna e la loro memoria storica’. Ma tante sono le iniziative in agenda sabato: il Villaggio della Sicurezza (dalle 9,30), Pompieropoli (ore 14,30), l’esposizione di automezzi storici su Viale Marconi, l’inaugurazione del totem con defibrillatore donato dalla città alla memoria di Alessandro Monti, scomparso lo scorso anno. Domenica mattina è in programma il suggestivo corteo conclusivo che partirà da piazza d’Armi di Terra del Sole, al termine della Santa Messa delle 10 in Santa Reparata. Alle 11 infine cerimonia al pattinodromo mentre un’ora più tardi ci sarà il pranzo sociale al centro Derby 2.0. L’evento è autorizzato dalla Presidenza Nazionale dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, il coordinamento regionale ANVVF dell’Emilia Romagna, con la collaborazione della Direzione Regionale Emilia Romagna, il Comando e la sezione di Forlì-Cesena in sinergia con l’Amministrazione Comunale di Castrocaro Terme, con il patrocinio della Prefettura di Forlì-Cesena.

Francesca Miccoli