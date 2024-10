Vigili del fuoco, trent’anni di grandi sfide

"Tre giorni di festa per celebrare l’impegno dei Vigili del Fuoco, in servizio in paese o al lavoro nelle zone colpite dall’emergenza alluvionale, e per avvicinare al Corpo la popolazione, le famiglie e i giovani, da far crescere nel senso civico e nella cultura del soccorso per far fronte a sfide sempre più impegnative per le nostre comunità". Con queste parole, il sindaco di Castrocaro Terme e e Terra del Sole Francesco Billi ha presentato il Raduno Interregionale del Corpo dei Vigili del Fuoco e la celebrazione del 30° anniversario della fondazione dell’Associazione del Corpo nazionale, istituita a Castrocaro nel 1994. Un evento caratterizzato da un nutrito programma tra momenti celebrativi, commemorativi e ludici. Il via ieri mattina nel Padiglione delle Feste con la formazione sulla sicurezza rivolta a circa 200 ragazzi.

Giovanissimi che saranno protagonisti anche oggi alle 14.30 a Pompieropoli, percorso ludico educativo di sensibilizzazione allestito in viale Marconi, e ancora del torneo di calcio e del concorso di elaborati grafici, con premiazione alle 18 al Padiglione, che alle 21 sarà teatro del concerto di beneficenza con raccolta fondi per la cooperativa sociale Cavarei. Nello stesso edificio alle 17.30 avrà luogo il conferimento della cittadinanza onoraria al corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che nel maggio 2023 ebbero un ruolo fondamentale nel respingere la furia dell’acqua a Castrocaro e in tutta la Romagna. Un’onorificenza attribuita formalmente ieri sera nel corso di un consiglio comunale straordinario. Contestualmente saranno ricordati quei drammatici giorni, da rivisitare anche nella mostra fotografica curata da Cristiano Frasca e Fabio Blaco. Il Padiglione ospiterà inoltre l’esposizione di attrezzature e cimeli dal titolo ‘I Vigili del Fuoco della Regione Emilia Romagna e la loro memoria storica". Questa mattina nel parcheggio Poggiolini sarà inaugurato un defibrillatore automatico donato alla città in memoria di Alessandro Monti, vigile termale prematuramente scomparso. Nuovo momento toccante alle 15 con gli onori ai caduti nell’area del parco fluviale di via Favelli dove è collocato il monumento ai vigili caduti in servizio, il primo realizzato in Italia. Altro centro di gravità del raduno sarà viale Marconi, che ospiterà l’esposizione di automezzi storici e nuovi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la Cittadella della sicurezza.

Domani alle 10 il terzo e ultimo giorno di raduno esordirà con la messa nella chiesa di Santa Reparata a Terra del Sole e proseguirà alle 11 con la sfilata del corteo e degli automezzi dei vigili con partenza da piazza d’Armi e approdo al pattinodromo. Una passerella di circa mezzo chilometro accompagnata dai rappresentanti istituzionali e delle tante associazioni di volontariato locali, a partire dalla Croce Rossa e dal gruppo sbandieratori e musici. Alle 11.30 circa, nell’area del pattinodromo il momento clou con una cerimonia ufficiale alla presenza dei vertici nazionali, seguita dal pranzo sociale al centro Derby 2.0, preludio al rompete le righe. "La festa non sottrarrà risorse operative alle località che stanno vivendo il disagio alluvionale" la chiosa di Giuseppe Loberto, presidente regionale dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e co-organizzatore del raduno.

Francesca Miccoli