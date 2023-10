Vigili, ora c’è il nuovo capo: "Saremo vicini ai cittadini con un presidio in centro"

E’ stato presentato ieri il nuovo comandante della Polizia locale di Forlì: si tratta di Claudio Festari, 47 anni, originario di Crema, figura che mancava dal gennaio 2022. Arriva quindi dalla Lombardia, con esperienze professionali a Lodi e a Bareggio (Milano). Festari ha operato poi per circa dieci anni come ufficiale nella Polizia locale di Milano e recentemente come comandante del corpo dell’Unione dei comuni del nord lodigiano. "Condividiamo con lui – spiega il sindaco Gian Luca Zattini – la visione di un corpo dei vigili sempre più vicino ai cittadini. Le divise si devono vedere nelle nostre strade, con una presenza fisica costante, in una strategia di coordinamento con le altre forze di polizia".

La nomina di Festari è arrivata dopo due tentativi andati a vuoto, "ma l’importante – prosegue Zattini – è che l’obiettivo sia stato raggiunto. Del resto non abbiamo mai avuto un giorno con un vuoto di potere grazie all’impegno di Michele Pini, vicesegretario comunale e del vice comandante Andrea Gualtieri che hanno sempre tenuto la barra dritta". "Festari – afferma il vicesindaco Daniele Mezzacapo – è una persona operativa e molto preparata e, con le nuove assunzioni potrà contare anche su 114 agenti ed un rinnovato parco auto". "Il corpo della Polizia locale infatti – aggiunge il sindaco – si sta ringiovanendo, grazie ad un investimento importante fatto dall’amministrazione sia sul personale, oltre che sulle telecamere per la videosorveglianza".

Claudio Festari asserisce di avere "l’obiettivo di creare un mix tra il vecchio vigile urbano e suoi compiti di polizia locale e quello di un agente di strada. Un corpo che non va identificato quindi solo per le sanzioni, ma che deve trasmettere tranquillità ai cittadini, rafforzando alcune funzioni di polizia giudiziaria". In quest’ottica il nuovo comandante intende dare un segnale forte "soprattutto in piazza Saffi e nelle vie limitrofe per andare ad incidere su situazioni di degrado o sulla presenza di soggetti che disturbano la cittadinanza, prevedendo un servizio fisso in queste aree per contrastare microcriminalità e vandalismi". Da un punto di vista personale la famiglia di Festari resterà in Lombardia per il primo anno, per poi valutare un trasloco a Forlì. "Non nascondo che l’Emilia-Romagna è un mio punto di riferimento – conclude – perché amo molto questo territorio, non solo per i ricordi delle vacanze, ma perché le persone hanno un approccio alla vita molto diverso dalla Lombardia".