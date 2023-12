"Vigili urbani, ne mancano otto. Da un anno appello senza risposta"

"Da un anno chiediamo che venga indetta una commissione ad hoc con tema la carenza di personale della polizia locale di Forlimpopoli e da un anno non riceviamo alcuna risposta".

A rimarcare la mancata convocazione sul tema sono i consiglieri di zona centro Gian Luca Zanoni e Stefano Raggi. "La polizia locale svolge compiti fondamentali per il buon funzionamento di ogni comune – spiegano –. Dalla sicurezza stradale per le scuole, alla vigilanza dei mercati, passando per controlli edili, infortunistica, informazioni, accertamenti, vigilanza ambientale, solo per rimanere ai temi più noti".

Sottolineano come l’organico risulti dimezzato rispetto agli standard di legge. "Dovrebbero esserci 13 agenti – spiegano i due ex amministratori comunali –, al momento ce ne sono 5, ma alcuni mesi fa erano addirittura 3, tanto che non veniva più neanche garantito il servizio di sicurezza all’ingresso della scuola in via Crocette".

Un deficit che è sempre stato presente nell’organico forlimpopolese ma che "si è aggravato con l’uscita di Forlì dall’Unione e con la perdita e dispersione delle professionalità di maggiore esperienza – sottolineano Zanoni e Raggi –. Parte del personale, infatti, non adeguatamente valorizzato ha optato per la mobilità in uscita verso altri enti, mentre altri sono stati inopinatamente trasferiti".

Secondo i due consiglieri di zona questa situazione "non può protrarsi ulteriormente". Si evidenzia poi come si sia attivato un centralino con numero unico "che però devia le chiamate alle pattuglie disponibili in esterno – ricordano –, già gravate da molti impegni e dalla vastità del territorio in cui devono operare. Pare che questo semplice risponditore automatico sia stato spacciato all’opinione pubblica e soprattutto alle altre forze di polizia come Centrale operativa della Polizia locale".

I due consiglieri tornano così a chiedere con forza l’istituzione di una commissione che possa discutere di un problema non più rinviabile.

Matteo Bondi