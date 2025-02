Vigili ’uscieri’, faccia a faccia con fumata nera

Il primo approccio di ieri sul caso dei ’vigili uscieri’ (ipotizzato dalla giunta per regolare i flussi d’ingresso in Comune) s’è risolto con una "fumata nera". Lo rivela una nota di Cgil-Funzione Pubblica, che informa come l’incontro richiesto dai sindacati di categoria Cgil, Cisl e Uil e "l’assessore alla sicurezza urbana Luca Bartolini, l’assessore alla viabilità Giuseppe Petetta, il direttore generale Luca Uguccioni e il comandante della polizia locale Claudio Festari" s’è alla fine concluso con un nulla di fatto.

"Gli assessori hanno ribadito la volontà di aggiornare le organizzazioni sindacali

presenti all’incontro sulle novità che verranno introdotte", precisa la comunicazione firmata da Cgil. Che ribadisce poi la contrarietà dell’ipotesi di "utilizzare la polizia locale in ruoli residuali" e chiede "alla giunta Zattini e al comandante di non dare attuazione a tale attività". Se ne saprà di più (forse) al prossimo faccia a faccia.