Vigilia di Natale con l’asinella Luisa

Il pomeriggio della vigilia di Natale, l’asinella Luisa dell’agriturismo e B&B Luna e Stelle di Premilcuore ha portato un tocco di simpatia e allegria alla manifestazione ‘Portico il paese dei presepi’, insieme ai bravi cantastorie Liberi e Selvaggi della stessa struttura turistica dell’alto Rabbi. Per la gioia di grandi e piccoli, diversi personaggi sia comici che drammatici del gruppo hanno raccontato favole lungo le strade di Portico, in mezzo ai presepi, mentre l’asinella Luisa pazientemente recitava la sua parte di amica dei bambini, che non vedevano l’ora di accarezzarla dopo lo spettacolo.

Racconta la titolare della struttura e ‘amica’ di Luisa, Martina Romualdi: "L’asinella Luisa, ormai 17enne, all B&B Luna e Stelle durante l’anno intrattiene i nostri clienti e visitatori insieme ad alcuni cavalli". Perché l’asino in una struttura ricettiva? Risponde Martina: "L’asino è il simbolo della lentezza, che è tutto il contrario del correre della vita moderna in città".

Dal 2016 opera nella struttura di Premilcuore anche l’Associazione Liberi e Selvaggi, nel ruolo di cantastorie. Spiega ancora Martina: "Noi animiamo i laboratori dei desideri e l’asina Luisa li porta in giro, insieme alle favole. Poi organizziamo passeggiate nella bella stagione, nell’ambiente incontaminato attorno a Premilcuore, nel Parco nazionale, nei sentieri e ai mulini di Fiumicello e Castel dell’Alpe".

L’asina Luisa ci stava proprio bene nella rassegna di Portico, richiamando uno dei protagonisti della natività: l’asino e il bue sono gli unici due animali che San Francesco, l’inventore del primo presepe, volle infatti nel presepe di Greccio 800 anni fa, di cui si trova copia in uesti giorni nella chiesa di Santa Maria in Girone di Portico.

Quinto Cappelli