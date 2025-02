Vignette su Dante alla Fumettoteca

In occasione dell’‘International mother language day’ (giornata internazionale della lingua madre), la fumettoteca di Forlì festeggia con un’iniziativa dedicata a Dante Alighieri, padre della nostra lingua madre: ‘Dante ‘n Fumettolandia’. Introdotto dalla bella locandina realizzata dall’autore Maurizio Berdondini ‘Ber’, il Sommo Poeta terrà compagnia a tutti gli interessati con la proposta espositiva dantesca, nel contesto dell’ampia produzione fumettistica realizzata negli anni, visitabile domani con apertura straordinaria dalle 14 alle 18. La mostra sarà poi visitabile fino al 28 febbraio con aperture gratuite su richiesta. "La lingua – commenta Gianluca Umiliacchi, anima della fumettoteca – è il volano per la costruzione di società della conoscenza inclusive e nella conservazione del patrimonio culturale e allo sviluppo sostenibile. Per celebrare l’unità linguistica della nostra nazione, leggiamo le storie a fumetti in lingua madre, dai quali apprendere cognizioni sociali e culturali, la letteratura disegnata è in grado di avere anche questo potere". Fumetti in omaggio, fino ad esaurimento, per i visitatori. Info: 339.3085390 (orario 10/18), o fumettodanteca@fanzineitaliane.it.