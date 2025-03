Villa di Teodorico, 342mila euro dal ministero

Il ministro della cultura Giuli ha assegnato al Comune di Galeata 342.000 euro per mettere in sicurezza e valorizzare il sito archeologico del Pantano-Saetta, conosciuto come Villa di Teodorico. A preannunciare l’importante finanziamento è stata la deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri. "Anche questa volta il Governo Meloni e in particolare il ministro alla cultura Alessandro Giuli – afferma Buonguerrieri – hanno dimostrato grande sensibilità e attenzione alla storia e alla cultura del nostro territorio con lo stanziamento di oltre 19 milioni euro nei prossimi tre anni per la messa in sicurezza e il restauro, al fine di una migliore fruizione e maggiore valorizzazione, di rilevanti beni culturali e opere di valore archeologico, storico, artistico e architettonico in Emilia-Romagna per il triennio 2025-27. In questo contesto, accogliamo con grande soddisfazione anche l’intervento – aggiunge –, che coinvolgerà la Villa di Teodorico a Galeata, nella nostra provincia. Risorse importanti – conclude – che contribuiranno a valorizzare un prezioso patrimonio da recuperare".

Le campagne ultr ventennali di scavi condotte prima dall’Università di Bologna e poi dall’Università di Parma con il progetto Sfera, dopo il bellissimo mosaico policromo ottagonale hanno riportato alla luce un altro sempre datato VI secolo d.C. raffigurante il ‘nodo di Sansone’. Un mosaico ben conservato e in continuità con quello ottagonale; esempi mirabili della villa privata di Teodorico, un caso unico nel nord Italia di villa imperiale che era stata preceduta, secondo la direttrice degli scavi Alessia Morigi e il direttore scientifico Riccardo Villicic, da due romane però a uso produttivo. Mosaici che, dopo la sequenza stratigrafica con l’uso anche del drone, sono stati ricoperti.

L’area archeologica vede la presenza, nelle vicinanze della città romana di Mevaniola, di una grande villa romana repubblicana che si sviluppa in età augustea e poi imperiale con settori abitativi e zone riservate alla produzione. Su questo primo impianto sorge in età tardoantica la villa del re Teodorico con spazi importanti e architetture ambiziose.

Soddisfatto il sindaco Francesca Pondini. "Ringrazio il ministro Giuli – afferma – per questa importante assegnazione. Il Comune di Galeata si è impegnato in questi anni nella valorizzazione del ricchissimo patrimonio storico-archelogico. Il contributo permetterà di proseguire nelle azioni di musealizzazione del sito della villa di Teodorico e in particolare del settore residenziale e di rappresentanza. L’intervento si inserisce nelle attività che stiamo portando avanti in occasione delle celebrazioni dei 1.500 anni della morte del re goto Teodorico".