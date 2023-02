"Villa romana, opportunità per il turismo"

di Quinto Cappelli

"Con la presentazione dei risultati della prima campagna di scavi archeologici nella cosiddetta ‘Villa romana di Fiumana’, portiamo all’attenzione dei cittadini e del pubblico un risultato di tipo storico, che può avere rilevanza turistica". Lo ha sostenuto sabato scorso il sindaco di Predappio, Roberto Canali, nella sala Europa. Con a fianco il vicesindaco e assessore alla cultura Luca Lambruschi e in sala vari consiglieri comunali, autorità locali e anche il deputato Jacopo Morrone, il primo cittadino ha precisato: "Come amministrazione ne siamo orgogliosi, anche se si sapeva da anni dell’esistenza della villa, ma nessuno era ancora andato a cercare. Ringrazio quindi l’Università di Parma, che ci ha assecondato in questo interesse".

Sono seguite varie relazioni degli esperti, fra cui quella di Riccardo Villicich, docente dell’Università di Parma e direttore degli scavi, che ha ricordato come si tratti di "un sito pluristratificato, già noto da fine dell’Ottocento e indagato negli anni Sessanta, e gli scavi a cura dell’Università di Parma, conclusi la scorsa estate, hanno confermato gli studi precedenti". Si tratterebbe di una villa romana di un esponente della aristocrazia di Forlì (Forum Livi), caratterizzata da almeno due importanti fasi costruttive: una prima fase alto imperiale (collocabile nel I sec. d.C.) e una di età tardoantica (IV secolo d.C.). "Entrambe le ville – ha spiegato Villicich – dovevano essere ricche dimore, contraddistinte da ampi spazi e arredi di prestigio. In particolare, l’impianto tardoantico, per le dimensioni eccezionali (strutture distribuite in un’area sicuramente superiore ai 25mila metri quadrati) e per l’articolazione complessa e fantasiosa delle forme architettoniche. La prima struttura è stata denominata Quadrifoglio di pietra, dalla sua forma, mentre la seconda, a distanza di 120 metri, potrebbe essere un mausoleo, affiancato da ‘percorsi termali’. Come spesso accade, l’area, esplorata anche con tecniche moderne di rilevamento satellitare, "è stata soggetta a spoliazione, ma se è vero che in genere sono prelevati materiali che possono essere riutilizzati come i marmi, altri che non servono sono lasciati in loco, quindi è auspicabile che alcuni mosaici possano essere rinvenuti in futuro". Secondo Alessia Morigi, co-responsabile scientifica dello scavo, "il sito di Fiumana ha un suo scavo gemello in quello di Galeata, dove si trova la villa di Teodorico, collegando entrambi i contesti dell’Appennino romagnolo, che spesso vengono considerati di minore entità, direttamente a Ravenna e ai suoi sfarzosi mosaici".

Secondo il consulente forlivese di marketing Paolo Poponessi "i ritrovamenti degli scavi di Fiumana offrirebbero nuove possibilità culturali di riscrivere l’intera storia del territorio, non limitandola alla sola contemporaneità e potrebbero anche portare a un museo del territorio, che prenda in considerazione la storia, i monumenti, il borgo, l’ambiente e l’enogastronomia, ipotizzando persino che la Casa del Fascio possa avere in futuro proprio la funzione di museo".

A giungo si aprirà la seconda campagna di scavi.