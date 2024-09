Villa Saffi, ogni domenica ‘a spasso nel parco’

Domani alle 16 prende il via il programma di eventi ‘A Spasso nel Parco’: incontri, visite guidate e musica nel giardino di Villa Saffi a San Varano (nella foto). Il progetto, proposto dall’assessorato alla Cultura del Comune di Forlì, è realizzato in collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie, il centro di educazione alla sostenibilità ‘La Cócla’ e l’associazione asd Villagrappa, col sostegno della Regione attraverso il bando ‘Vivi il verde’. "‘A spasso nel Parco’ è un progetto originale di valorizzazione e condivisione di uno dei luoghi simbolo del nostro patrimonio storico – spiega il vicesindaco con delega alla cultura Vincenzo Bongiorno –. Per la prima volta dopo decenni di abbandono, i forlivesi potranno ammirare il giardino di Villa Saffi, le recenti opere di riqualificazione e i nuovi percorsi di accesso alla residenza storica". Il Comune vuole "recuperare e mettere in sicurezza la prestigiosa dimora del grande patriota Aurelio Saffi, emblema del Risorgimento italiano". Durante le passeggiate, i partecipanti potranno scoprire le storie degli illustri personaggi che hanno vissuto nella residenza.

Tre gli orari: 16.15, 17.15, 18.15. Non occorre prenotazione, l’ingresso è libero. Le attività si svolgeranno fino alla fine di ottobre ogni domenica. Per consultare il programma completo e le modalità di partecipazione, il Comune invita a visitare il sito www.scopriforli.it.