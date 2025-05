Villafranca allagata. Ecco gli ultimi 39mila euro: "Ma ci sono voluti 6 anni"

Nel corso della seduta della prima commissione di ieri, in consiglio comunale, si è discussa anche una variazione di bilancio di 39.580 euro. "Ci sarebbe da ridere, se non fosse tragica", ha premesso lo stesso assessore al bilancio, Vittorio Cicognani. L’allusione non era tanto alla somma, ma alla tempistica: infatti, la cifra è entrata nelle disponibilità del Comune, da parte della Regione Emilia Romagna, come forma di ristoro per gli alluvionati di Villafranca del 2019.

Ha preso subito la parola l’esponente di Fratelli d’Italia, Massimiliano Pompignoli, che ha rimarcato come fosse imbarazzante il ritardo con il quale agli 89 alluvionati venissero riconosciuti i soldi. "Sei anni per dichiarare concluse, forse, le procedure di ristoro a beneficio di 89 alluvionati – ha poi attaccato con una nota stampa diffusa in seguito alla seduta –. E poi il Pd ha il coraggio di fare la morale a questa Amministrazione, al Governo e alla struttura commissariale. Sarebbe meglio stare zitti, guardarsi in casa propria e risolvere situazioni ben più piccole rispetto a quella del maggio 2023".

Il presidente di commissione, il consigliere del Pd Giulio Marabini, ha chiesto un dettaglio di tutte le somme relative all’alluvione di Villafranca del 2019, in vista del consiglio comunale di martedì prossimo. Successivamente, l’assessore Cicognani è intervenuto in forma scritta per spiegare l’iter: "Nel dicembre 2022 è stata disposta una prima fase che consentiva di liquidare spese fino a 5.000 euro per i privati e 20.000 per le attività produttive. Questo ha permesso di soddisfare completamente 42 privati e 2 attività produttive". Dunque i 39mila euro di cui si è parlato ieri sono solo gli ultimi rimborsi (per qualcuno e non per tutti). "Con la conclusione di questa seconda fase, verranno saldati altri 45 privati. Ringrazio il quartiere che in tutti questi anni ha dimostrato una grande capacità di resistenza e voglia di ripartire. Non era semplice né scontato, considerati i tempi della Regione".

Nella nota stampa successiva alla commissione, anche il consigliere Pompignoli ha tirato le somme. "In totale, per l’area di Villafranca, si parla di un rimborso complessivo di circa 590mila euro, suddiviso tra 89 alluvionati, 87 privati e 2 attività produttive. Ricordiamoci poi che i danni, in questo caso, erano rimborsabili nel limite dell’80%. I cittadini di Villafranca sono stati fin troppo pazienti. Per una situazione molto più ridotta e concentrata rispetto a quella del 2023, ci sono voluti più di 6 anni per un ristoro parziale, nemmeno totale, del danno subìto. Una vergogna senza precedenti, che dovrebbe servire da monito a tutti quei consiglieri comunali di opposizione che criticano l’operato di questa Amministrazione e quello del Governo dopo il maggio 2023".

