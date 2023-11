"Villafranca, polisportivo presto pronto. Si accelera lungo il canale"

Procedono senza sosta i lavori di ripristino e manutenzione delle opere cittadine danneggiate dall’alluvione di maggio; tra queste anche il Polisportivo, di proprietà comunale, ‘Alberto Giulianini’ di Villafranca che nel giro di poco più di un mese sarà di nuovo disponibile per studenti e associazioni sportive del quartiere. L’impianto di via XIII Novembre è stato invaso dall’acqua, rendendo inagibile da allora il bar, il bagno pubblico e gli spogliatoi.

Continua, quindi, la ristrutturazione dell’intero stabile, dopo l’approvazione del progetto esecutivo a fine ottobre e la riorganizzazione delle imprese grazie alla donazione di 250mila euro da parte di Cinecittà con la raccolta fondi dedicata alla ricostruzione in Romagna. "Le opere edili sono già concluse – spiegano Daniele Mezzacapo, vicesindaco con delega allo sport, e Vittorio Cicognani, assessore ai lavori pubblici – mentre sono in fase di consegna i lavori per l’illuminazione e la pavimentazione sportiva, il cui termine è previsto per fine novembre e inizio dicembre. Per quanto riguarda gli spogliatoi e il bagno pubblico posto all’esterno della palestra, si sta terminando proprio in queste settimane la parte edile. Seguirà il ripristino dell’impianto elettrico e termico e la riqualificazione della zona docce, da concludersi entro gennaio 2024".

L’opera di messa in sicurezza del territorio resta la priorità in vista dell’inverno e del possibile maltempo: "Per accelerare i lavori di pulizia – si legge in una nota del sindaco Zattini –, rimozione del fango, risagomatura e messa in sicurezza degli argini del canale di Ravaldino abbiamo messo a contratto tre aziende. La prima sta intervenendo nella frazione di Barisano, dall’altezza del Canale Emiliano Romagnolo fino a Roncadello. La seconda è partita dalla rotonda di via Due Ponti e proseguirà lungo via del Canale. La terza sta concludendo i lavori all’altezza di via Pasubio. Inoltre, sono in corso piccoli interventi di manutenzione sulle alberature che costeggiano il canale. Tutti gli interventi rientrano nelle somme urgenze, per un importo complessivo di 256.200 euro".