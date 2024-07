Villafranca, torna il market: "E l’impegno sarà doppio"

Quando a Forlì si annuncia l’apertura di un nuovo supermercato, sono in molti a ironizzare: "Se ne sentiva proprio il bisogno". Ma se nel cuore cittadino e nella prima periferia la scelta è quasi troppo ricca, non è lo stesso quando ci si sposta nelle frazioni. A Villafranca, ad esempio, fino al 2022 l’unico supermercato era un Conad City, gestito per ben 36 anni da Fabrizio Golfera. Più che un esercizio commerciale, un’istituzione. Gli abitanti della zona erano di casa e per loro è stato un brutto colpo quando, quasi dal giorno alla notte, hanno trovato le saracinesche abbassate. Le ragioni – personali – di Golfera per cessare la sua lunga attività erano validissime, ma sta di fatto che la frazione, che nel tempo si era costruita una buona autosufficienza dalla città, tale da renderla appetibile anche per tanti nuovi abitanti, si era trovata un po’ più ‘povera’ e isolata.

Un problema per tutti che, però, ha gravato particolarmente sulle fasce più anziane. Ora però ecco una buona notizia, già diffusasi nel quartiere da qualche giorno, visti i lavori nello stabile: domani il punto vendita riapre. Il marchio adesso è diverso, infatti il market sarà un Crai, ma che il brand sia diverso poco importa agli abitanti di Villafranca e zone limitrofe: quello che conta è che gli scaffali saranno di nuovo pieni e tante persone potranno tornare a fare la spesa a piedi o in bicicletta.

Ad aprire e gestire il market Crai è Manuel Celli che, anche se ora abita a Forlì, ha vissuto per 12 anni a Villafranca: "Tutto è partito dal progetto di aprire una piadineria-hamburgeria nel locale qua vicino – racconta –. Quando ho saputo che anche il market a fianco era disponibile ho deciso di buttarmi in questa doppia impresa, così aprirò entrambi, anche se per la parte del ristorante ci vorranno un paio di mesi di tempo in più".

Lo stesso Fabrizio Golfera, sempre appassionatissimo del suo mestiere, ha dato una mano a Celli per l’organizzazione generale. "La rosticceria all’interno del Crai venderà i prodotti che prepareremo nella piadineria-hamburgeria e ho già preso accordi con i contadini della zona per avere frutta e verdura locali: un modo per proporre materie prime di qualità a chilometro zero, ma anche per sostenerci a vicenda".

I residenti già da giorni non stanno nella pelle: "Quando hanno visto che cominciavo con i lavori – racconta Manuel, pronto per l’apertura col suo staff – in tanti sono venuti a dirmi che un market era proprio quello che ci voleva e in tanti sono passati a farmi un saluto e chiedermi se avevo bisogno di una mano. Il loro entusiasmo mi dà la carica giusta".