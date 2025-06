’Villaggio blu’, la settimana dedicata al mirtillo romagnolo

Da domani a lunedì 23 giugno, tutte le sere alla Casetta Rio del Sol, l’appuntamento è con il ’Villaggio blu’. Il mirtillo romagnolo diventa protagonista dell’agri-aperitivo in programma nel villaggio contadino di tende romagnole situato in via dei Sabbioni, all’interno del cartellone di eventi ’Sulla buona Strada’, organizzato dalla Strada del Sangiovese per promuovere i vini e i prodotti tipici del territorio collegandoli ai tesori artistici, culturali e naturalistici romagnoli. Il calendario completo degli eventi è disponibile al link https://www.stradadellaromagna.it/sulla-buona-strada-eventi-2025/.