"Villagrappa celebra la festa della Madonna del Rosario: traslazione delle spoglie di don Liverani e programma di eventi liturgici e sociali"

Domenica la parrocchia di Villagrappa celebra la festa della Madonna del Rosario. In preparazione oggi alle 19 è in programma un’apericena, seguita alle 20 dalla traslazione nella chiesa parrocchiale delle spoglie di don Antonio Liverani, parroco di Villagrappa per quarantotto anni e morto nel 1978. Dopo la cerimonia il vescovo di Forlì-Bertinoro, monsignor Livio Corazza, celebrerà la messa solenne e guiderà la processione. Domani festa della prima confessione e, alle 19.30, pizzata e gioco a quiz.

Domenica dopo la messa delle 11 di don Brighi, alle 13 pranzo comunitario, alle 15.30 giochi e animazioni, e alle 19 recita dei vespri.