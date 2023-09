Villagrappa, ecco la Magnalonga: passeggiate tra gli agriturismi

La seconda edizione della ‘Magnalonga forlivese’, passeggiata non competitiva, si terrà domenica 17 settembre con ritrovo alle ore 9 a Villagrappa. La passeggiata avrà una lunghezza di 11,5 chilometri oppure, questa la versione per sportivi, di 18,5. Organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Villagrappa e dal comitato Asi di Forlì-Cesena, col patrocinio del Comune di Forlì, la passeggiata è aperta a tutti coloro che sono interessati a visitare i luoghi di maggior interesse paesaggistico e culturale. Tanti sono stati i forlivesi affascinati da questa bella camminata all’aria aperta per ammirare le bellezze del nostro territorio e per consumare vini e prodotti della zona.

La partenza avverrà nell’area parrocchiale di Villagrappa. Le tappe successive saranno la fattoria ‘La Capanna del Drago’, il Gazebo di via Framonta, l’agricampeggio La Frulana, la chiesa parrocchiale di Castiglione (in cui sono allestite due mostre), il podere azienda agricola Ghirelli, poi l’arrivo finale alla Casetta ‘Rio del Sol’. A chi sceglie il percorso sportivo, verranno aggiunti alcuni chilometri fra la seconda e la terza tappa.

La zona di Villagrappa è poco trafficata e offrirà perciò il luogo giusto per una sana camminata, per mangiare cibi locali in pace e armonia e, per i bambini, giocare, vedere gli animali delle fattorie. Non mancheranno momenti musicali e di svago per tutti. In caso di maltempo la manifestazione verrà posticipata alla domenica successiva. Sono ammessi non oltre 500 partecipanti. Costo dell’evento: 20 euro per gli adulti, 10 per i bambini, gratis tra zero e 5 anni. L’iscrizione si terrà domani e venerdì (tra le ore 15.30 e le 17) presso la parrocchia di Villagrappa. Per info: 3458531338, 3476265273. Rosanna Ricci