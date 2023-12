Vince 52mila euro al quiz e la chiede in moglie

Il detto ‘fortunato al gioco, sfortunato in amore’ non vale per il santasofiese Luca Covino, 36 anni, ingegnere alla Electrolux, che ha spopolato al quiz ‘Caduta libera’, in onda ogni sera su Canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti: non solo ha conquistato una sera dopo l’altra un ricco montepremi (e il titolo di campione), ma ha anche vinto la cosa più preziosa di tutte: il ‘sì’ della sua fidanzata Ilenia Zecca, alla quale ha fatto la proposta di matrimonio lo scorso 25 settembre, davanti alle telecamere. Se non si pensa che il tutto è avvenuto in tv, la proposta sarebbe stata di quelle più tradizionali, infatti Luca si è inginocchiato di fronte alla sua bella e le ha donato il classico anello.

La ragazza, in risposta, ha pronunciato il suo ‘sì’, con un’emozione che ha contagiato anche dal pubblico in studio. "Sono fidanzato con Ilenia da 8 anni – ha raccontato Covino –. Da giorni tenevo l’anello in tasca e avrei voluto darglielo dietro le quinte, ma ne ho parlato con gli autori e con Gerry Scotti i quali, a quel punto, mi hanno spronato a farlo davanti alle telecamere. Devo molto a Ilenia, perché è stata proprio lei a convincermi a iscrivermi a ‘Caduta libera’, una trasmissione che guardiamo sempre insieme mentre prepariamo la cena. Lei ha colto le mie potenzialità e mi ha invitato a partecipare, una cosa che altrimenti non avrei fatto perché di solito sono molto schivo". Luca, però, ha vinto la timidezza e, con il suo gesto, ha regalato un sogno ai tanti che hanno condiviso la gioia dei due innamorati guardandoli dal divano di casa.