Vince Vallicelli fonde il blues con il dialetto

Dopo la full immersion nella musica del sud Italia del duo Sonantiqua il Forlimpopoli Folk Club volge lo sguardo alla Romagna con il nuovo progetto di Vince Vallicelli dedicato a Secondo Casadei. E’ in programma per domani alle 21 nella suggestiva cornice del teatro Verdi il concerto ‘Casadei Secondo Vince’ del complesso ‘Vince e i Ruvidi’. La musica di Secondo Casadei a bordo di un battello sul Mississippi, l’incontro tra la Romagna e l’America, tra il dialetto romagnolo e il Blues. Il concerto, che riprende l’omonimo disco prodotto da Casadei Sonora, è un omaggio al padre del folk romagnolo nel quale le canzoni prendono forma nel suono paludoso che caratterizza il batterista e cantante Vince Vallicelli.

Il progetto vede poi al basso, contrabbasso e produzione artistica Roberto Villa, al pianoforte Vanni Crociani, alla chitarra Fabio Mazzini, al violoncello Gionata Costa e al violino Andrea Costa. Cosa unisce blues e folk romagnolo? Il rispetto per i fasti e le tradizioni. Entrambi i generi affondano le radici nell’Ottocento e hanno percorso tutto il Novecento portando fieri la bandiera delle origini, senza rinunciare alla genuinità del gioco e dell’incontro. Secondo Casadei trasformò le tradizioni romagnole in un fenomeno di massa. Le sue canzoni e la sua orchestra hanno fatto conoscere all’Italia intera la Romagna: terra dove si offre il vino a chi chiede da bere e dove spiaggia e balera sono una il proseguimento dell’altra. Il Blues ha riscritto le regole della musica mondiale. Non è semplicemente un genere, è la lingua con cui il popolo afroamericano ha insegnato al mondo il significato di orgoglio, rivincita sociale, fede, fratellanza. Vince Vallicelli, batterista e cantante blues forlivese, ha percorso strade italiane e americane, in attesa di salire ogni sera su un palco a suonare. Non importa dove, non importa davanti a quante persone: la sua musica è incontro e scambio. A New Orleans, in una balera a Lugo o in un’aia di un luogo senza nome.

"Nei primi anni del Duemila - afferma Vallicelli -, venni attratto dalla nostra lingua dialettale; il legame è sempre stato forte, la parlavo fin da bambino con mio nonno. Ho cominciato a registrare dischi, pensare a progetti in dialetto, mantenendo però fede al mio amore per il blues e per la black music. Ho cominciato a interessarmi ai poeti dialettali ed è nata questa miscela tra blues e dialetto romagnolo. Più mi addentravo in questo mondo e nel mio territorio, più cresceva l’attrazione per questa terra, questa Romagna, questa musica scritta dal Maestro Secondo Casadei". Intero 12 euro, ridotto 10 euro. Per informazioni musicapopolare.net.

Matteo Bondi