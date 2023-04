Alle 21.15, presso il Bar Ca’ Ossi, via don Minzoni 35, Forlì, il Foto Cine Club presenta ’Storie intorno alla fotografia - Vincent Peters, il fotografo delle star’; relatore Andrea Severi. Peters scolpisce i personaggi che ritrae con la luce, creando volumi in grado di definirli in uno spazio sospeso e in un tempo senza età. Il suo portfolio comprende lavori per brand come Armani, Celin, Hugo Boss, Adidas, Bottega Veneta, Diesel, Dunhill, Guess, Hermes, Lancome, Louis Vuitton, solo per citarne alcuni. Nato in Germania nel 1969, Vincent Peters è un fotografo e un filmmaker.