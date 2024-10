Avevano vinto quasi un milione, ma percepivano il reddito di cittadinanza: denunciati

Forlì, 1 ottobre 2024 - Avevano vinto quasi un milione di euro, ma percepivano il reddito di cittadinanza: due denunciati. Si tratta di una persona residente a Cesena e l’altra a Bagno di Romagna. Hanno percepito il reddito di cittadinanza per un ammontare complessivo di oltre 41mila euro pur avendo entrambe ottenuto vincite derivanti dal gioco online per un totale di circa un milione di euro. L'indagine sui due soggetti, svolta dalla Finanza di Cesena, è partita da una segnalazione di operazioni sospette relativa all’accredito, sui conti correnti loro intestati, di rilevanti importi provenienti da conti di gioco online: in un caso ad oltre 475mila euro e, nell’altro, a più di 500 mila euro. È stata proprio l’analisi di detti conti di gioco e l’esame delle corrispondenti giocate e movimentazioni effettuate nel tempo, che ha consentito ai Finanzieri di rilevare che gli stessi, in realtà, non avevano indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) i redditi derivanti da dette vincite, così fornendo informazioni non veritiere sulla propria posizione reddituale. I premi, infatti, sono stati conseguiti nello stesso periodo in cui i due percepivano anche il Reddito di cittadinanza, ma, tuttavia, non sono stati comunicati all’Inps che avrebbe fatto perdere loro la misura di sostegno.

Le indagini della Finanza: individuate 25 persone in 9 mesi

Nei primi nove mesi dell’anno, sono 25 le persone individuate dalle Fiamme Gialle, sospettate di aver percepito illecitamente il reddito di cittadinanza per un ammontare di oltre 260mila euro. Le ipotesi di indebita riscossione riscontrate hanno visto coinvolte persone con dimora sia nelle città di Forlì e di Cesena, sia in altri comuni della provincia e sono state denunciate per le violazioni penali previste in tema di indebita fruizione del reddito di cittadinanza. Sono state, inoltre, segnalate agli uffici competenti dell’Inps per il recupero delle somme indebitamente percepite.