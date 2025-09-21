’Vini ad Arte’: la kermesse romagnola. Oltre 60 cantine domani in vetrina

La Romagna festeggia 20 anni della manifestazione ‘Vini ad Arte’ e apre le porte al grande pubblico. L’iniziativa si svolgerà domani a Faenza, presso Casa Spadoni, con una sessantina di produttori e una masterclass d’eccezione con Filippo Bartolotta per raccontare l’identità vinicola romagnola. "L’evento enologico più importante della Romagna – spiegano i dirigenti del Consorzio – si conferma come il momento centrale di promozione e racconto del vino romagnolo, riaprendo le porte anche al pubblico di appassionati, accanto ai professionisti del settore". La giornata è pensata per accogliere sia gli operatori Ho.Re.Ca. (dalle 12 alle 20, ingresso gratuito con accredito su viniadarte.it) sia il grande pubblico (dalle 16 alle 20, ingresso 18 euro, biglietti su eventbrite.it). I produttori saranno presenti ai banchi d’assaggio con oltre 400 etichette: Romagna Sangiovese e Romagna Albana, ma anche autoctoni romagnoli e internazionali.

L’evento offrirà una panoramica completa su ricchezza e qualità del patrimonio vitivinicolo romagnolo e completerà l’esperienza una proposta gastronomica che spazierà tra specialità regionali e sapori internazionali. A rendere questa edizione ancora più speciale sarà la masterclass esclusiva delle 18.30, condotta da Filippo Bartolotta, giornalista e wine educator di fama internazionale, dedicata alle vecchie annate di Romagna Sangiovese dagli anni ’90 a oggi. Spiegano gli organizzatori: "Sarà un’occasione unica per scoprire l’evoluzione del vitigno simbolo della Romagna, attraverso una degustazione irripetibile, pensata per approfondire le potenzialità d’invecchiamento e la finezza espressiva del Sangiovese romagnolo". Fra le 60 cantine, quasi la metà sono del Forlivese: Bissoni Raffaella, Celli, Giovanna Madonia e Tenuta la Viola di Bertinoro; Fiorentini e Marta Valpiani di Castrocaro Terme e Terra del Sole; Poderi dal Nespoli di Civitella di Romagna; Condè e Pandolfa Noelia Ricci di Fiumana di Predappio; Fattoria Nicolucci e Sadivino di Predappio; Calonga, Cantina Forlì Predappio, Drei Donà, I Sabbioni e La Collina del Tesoro di Forlì; Piccolo Brunelli di Galeata; Cantina Maurizio Costa, Il Teatro, La Casetta dei Frati, Lu.Va, Menta e Rosmarino, Villa Papiano di Modigliana; Ronchi di Castelluccio - Poggio della Dogana di Modigliana e Castrocaro; Pian di Stantino di Tredozio; e Poderi Morini di Villanova di Forlì.

Quinto Cappelli