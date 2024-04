Vini e sapori, escursione in collina con ristoro

L’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori ha organizzato per domenica un trekking con ristoro sulle colline della Torre di Oriolo dei Fichi, tra Forlì e Faenza, il "castello delle male frutta" secondo Dante, che fa coppia con il castello terrasolano di Monte Poggiolo. La prenotazione è obbligatoria entro domani per escursione e ristoro, con nominativi e recapiti telefonici al 335.5352608 (Andrea, anche Whatsapp). Il responsabile dell’escursione è Andrea Grilli, guida ambientale escursionistica: "Partiremo dall’azienda agricola Balducci tra vigne, frutteti in fiore e campagne che ci parlano di primavera. Andremo a scoprire antichi percorsi che si snodavano lungo la Linea Gotica che su queste colline passava. Tra cenni storici e suggestioni raggiungeremo infine la Torre di Oriolo. Da qui – sottolinea Grilli – il nostro sguardo potrà spaziare sino al mare, in un susseguirsi di città e paesi che punteggiano questo lato di Romagna. Poi al nostro rientro, ci attenderà in azienda un fantastico ristoro". Alle 9.30 ritrovo e partenza all’azienda agricola Balducci, in via Fiscalla 5 di Forlì; alle 11 circa arrivo alla Torre di Oriolo; alle 12.30 rientro all’azienda agricola Balducci e ristoro. L’evento è aperto a tutti; l’iscrizione con la guida costa 10 euro, con ristoro 25 euro totale. Quinto Cappelli