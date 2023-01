Vinili e birre: in centro apre un nuovo negozio

Un negozio sui generis, destinato a diventare meta fissa per gli appassionati di musica e non solo. Oggi e domani in via Luffo Numai 41 (traversa che unisce corso Diaz a via Oreste Regnoli), a due passi da piazza Saffi, sarà inaugurata la sede forlivese di Archivio 180, punto vendita di dischi ma anche di birre artigianali, poster, hi fi e, a breve, piante rare da interno. Una realtà che nasce da Archivio 40100, negozio bolognese aperto nel 2014, figlio dell’intuizione di Francesco Zaniboni (dj Rou), e Enrico Bonvicini (dj Bumbe), abili a dar vita a un "vero e proprio aggregatore culturale e sociale attivo nella scena musicale con eventi in-store e in alcuni dei luoghi simbolo di Bologna come l’ex forno Mambo".

Da sempre in prima linea nel supportare le realtà e i produttori, i dj e i musicisti locali della scena club, in particolare house, il negozio è fornito di "tantissime uscite del sottobosco di produttori e etichette indipendenti emiliano-romagnole, italiane e internazionali". Dal 2020, con l’ingresso del trentenne castrocarese Nicolò Matteucci, figlio di ‘Strudel’, personaggio noto sulla scena musicale grazie all’esperienza nell’ambito delle amplificazioni, Archivio180 è entrato nell’orbita di 47011 Records, etichetta discografica e publishing indipendente.

"Ho respirato musica fin da piccolissimo – racconta Nicolò, titolare dell’etichetta –: ho studiato pianoforte e vissuto la realtà del Naima al seguito di mio papà. Oggi vivo e lavoro tra Castrocaro, Forlì e Vicenza. Abbiamo scelto di aprire a Forlì perché è città universitaria e dunque luogo ideale per vendere dischi ma soprattutto per l’attività editoriale, l’organizzazione di eventi e concerti. Da tre anni collaboriamo con Opera Festival Sicilia, con la web radio veronese Radio Rock e curiamo la direzione artistica di vari locali".

In via Numai si possono acquistare dischi nuovi e usati, di ogni genere: musica house, funk, elettrica, rock anni Cinquanta fino alle sonorità pop di oggi. "Un po’ di tutto a parte la classica e poco altro". E molti vinili. "Recentemente abbiamo comprato una bella collezione di usato jazz. Al di là del fascino, i vinili sono più durevoli rispetto ai cd. E anche il nome Archivio 180 trae origine dalla grammatura dei dischi più pregiati".

Tra i prodotti in vendita varie tipologie di birre. "Al momento solo qualità estere ma stiamo intrecciando collaborazioni con aziende locali: tra le altre, proponiamo quelle Ipa e quelle Sour, un po’ più acide, e ancora quelle di pasticceria, ad esempio al gusto di cheesecake alla fragola". Oggi e domani dalle 15.30 fino a sera inaugurazione con i dj set a cura di: Alessio Collina (Trend Records), Cheval (Opera Festival), Hollyspleef, Maddy Li Goodman, Marco Negozio, Tommiboy (Disco Stupenda) Slack Jack, Bucci e non solo. Timetable e full line-up TBA.

Francesca Miccoli