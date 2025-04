Vinitaly Grande occasione per 7 cantine

Da domani a mercoledì, il Consorzio Vini di Romagna torna a Vinitaly di Verona per la 57ª edizione della principale manifestazione enologica italiana, punto di riferimento a livello internazionale, quanto mai attesa visto che misurerà la vitalità del settore a pochi giorni dai dazi introdotti, anche in questo settore, dal presidente americano Donald Trump. Con una collettiva di 18 produttori romagnoli, il Consorzio sarà presente al Padiglione 1 -Emilia-Romagna (Stand C2/E2), proponendo ai visitatori un viaggio alla scoperta dell’autentica tradizione vinicola romagnola.

Oggi il Consorzio conta 8 cantine cooperative, 107 produttori vinificatori, 5 imbottigliatori e 5200 aziende viticole iscritte agli albi delle vigne Doc e Docg. Fra le 18 cantine romagnole che porteranno a Vinitaly i loro migliori prodotti, sono 7 quelle del Forlivese: Poderi Morini di Villanova di Forlì, Cantina Forlì-Predappio e Drei Donà di Forlì, Condè e Fattoria Nicolucci di Predappio; Celli, Tenuta La Viola e Fattoria Paradiso di Bertinoro.

"Oltre al celebre Romagna Sangiovese Doc – spiega il presidente del consorzio Roberto Monti, forlivese –, Vinitaly sarà un’opportunità straordinaria per scoprire l’ampia gamma delle eccellenze enologiche romagnole, tra Dop e Igp, lasciandosi guidare dai produttori in un piacevole viaggio fra tradizione e innovazione. Da non perdere il Romagna Albana Docg, primo bianco italiano a ottenere la denominazione garantita, vino di grande struttura ed eleganza, capace di sorprendere ‘secco’ con la sua freschezza e profondità". E cita ancora "il Novebolle Romagna Doc Spumante, emblema della tradizione spumantistica romagnola, che coniuga un’anima contemporanea a una storia che affonda le radici a fine ‘800".

Domani alle ore 12.30 nell’area tasting al centro del Padiglione 1, Filippo Bartolotta, assaggiatore professionista, wine educator e firma di riviste di settore italiane e internazionali, guiderà i partecipanti attraverso le ricchezze enologiche del territorio romagnolo, con la masterclass ‘Rocche di Romagna: il nuovo racconto del Romagna Sangiovese’. Spiega ancora il presidente Monti: "Si tratta di un’occasione imperdibile per esplorare e degustare il Romagna Sangiovese, attraverso la lente dei territori. Ognuna delle 16 sottozone è demarcata dal profilo della rocca locale, un simbolo storico. E i Sangiovese Sottozona rivelano peculiarità e sfumature identificative dei vari territori, il cui mosaico d’insieme restituisce la straordinaria variegata personalità del Sangiovese romagnolo". Il progetto e marchio collettivo Rocche di Romagna mira a un racconto d’immediata comprensione del progetto Sottozone e del suo valore.