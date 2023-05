Vino, serata di beneficenza a Bologna

"Il rapporto tra la Modigliana del vino e i ristoratori bolognesi è cresciuto in questi anni ed è forte come mai prima.

L’evento di Amo è un grande abbraccio e i fondi raccolti saranno usati da Stella per un libro che sarà presentato in settembre. Parliamo

di futuro, la nostra motivazione è a prova di alluvione".

Questo il commento

di Giorgio Melandri (foto), iscritto all’associazione ‘Modigliana-Stella dell’Appennino’, firma del giornalismo enogastronomico italiano e da nove anni vignaiolo e produttore del vino ‘Mutiliana’. Infatti stasera, in piazzetta Pasolini a Bologna, dalle 18 alle 23, torna ‘Wine City day’: organizzata da Amo, Associazione mescitori organizzati, per promuovere la cultura del buon bere, mangiare, della convivialità e del legame vino e territorio. Legame reso evidente dalle frane e dalle inondazioni che hanno colpito l’Appennino, in cui i ‘vignaioli d’altura’ incontrano difficoltà

non solo a coltivare ma a recuperare le proprie vigne.

All’associazione ‘Modigliana-Stella dell’Appennino’ sarà devoluto il ricavato della serata. Con un coupon dal valore di 3 euro si potrà acquistare un calice di vino, con 2 euro il cibo a cura di Scaccomatto, Podere San Giuliano, NOICantina Bentivoglio. Il ricavato della vendita dei bicchieri Amo sarà devoluto alla fondazione Ant, partner della serata. L’evento è sponsorizzato da Ascom, con il supporto di Bologna Welcome.

g.a.