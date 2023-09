Viocar e Ford,inaugurazionecon Paolo Cevoli

Inaugura ufficialmente domani l’attività di concessionaria dei veicoli industriali pesanti Ford per la Viocar di Panighina.

La Viocar sarà concessionaria Ford della tre province romagnole (Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini), delle 5 province delle Marche (Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli) e della Repubblica di San Marino. L’avvio dell’importante incarico sarà suggellato da una festa, che si terrà domani a partire dalle 18.30 nella sede della Viocar in via Consolare 2952, all’angolo con la via Emilia.

Ospite d’onore della serata, alle 20.30, sarà il comico romagnolo Paolo Cevoli (foto), che verrà preceduto da un’apericena e da un discorso di benvenuto. Successivamente si assisterà al taglio della torta; infine via libera alla musica (con balli) della Banda Margò 80.

Quest’anno inoltre si celebra il 40esimo anniversario della Viocar, che venne fondata il 7 luglio del 1983.