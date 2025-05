Vìola decreto del gip, arrestato

Vìola il decreto del giudice di avvicinarsi alla casa familiare e a meno di 500 metri dai luoghi frequentati dalla parte offesa e finisce in carcere. I carabinieri di Forlì hanno arrestato un uomo per resistenza a pubblico ufficiale, denunciandolo per minaccia a pubblico ufficiale e maltrattamenti contro familiari o conviventi. Ricevuta, la segnalazione della presenza dell’uomo nei pressi dell’abitazione dei suoi familiari, i militari sono intervenuti rintracciandolo lì vicino. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato prima portato in ospedale e curato e poi arrestato, in attesa del processo per direttissima.