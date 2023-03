Violenza contro le donne, è ora di dire basta

La violenza contro le donne è, purtroppo, un argomento che è sempre più al centro delle notizie di cronaca nera, nonostante ci si vanti di essere in un’epoca moderna e civilizzata. La parola violenza rimanda a quella di violento, parola che ha origine dal latino ’violentus” che a sua volta trae origine da ’vis’ che indica ciò che vince, opprime e distrugge. La violenza quindi è quel comportamento che fa uso della forza fisica per arrecare danno ad altri. Questo è ciò che avviene ogni giorno in tutto il mondo a milioni di donne, che vengono sminuite, maltrattate, sfruttate, stuprate, picchiate, minacciate, stalkerate ed uccise. Si evince, quindi, che le forme di violenza sulle donne sono molteplici: si parla di violenza domestica, sessuale, fisica e psicologica; quest’ultima, molto grave, è fatta di minacce, urla, abusi verbali e parole che talvolta diventano macigni che opprimono ed uccidono moralmente. Purtroppo i numeri della violenza contro le donne sono ancora altissimi; basti pensare che nel mondo 1 donna su 3 subisce una qualsiasi forma di violenza; in Italia i dati Istat mostrano che il 31,5% delle donne tra 16 e 70 anni ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di...