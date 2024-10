Violenza contro le donne. In arrivo una nuova casa per ripartire dopo l’orrore

La lotta contro la violenza sulle donne non finisce mai e le misure prese per contrastarne le conseguenze devono essere ogni giorno più efficaci. Grazie alla collaborazione tra Comune di Forlì, Centro Donna, Regione Emilia Romagna e Acer è in corso di realizzazione a Forlì una ‘Casa di secondo livelloì, ovvero una struttura di ospitalità temporanea per donne sole o con minori che, passato il pericolo per l’incolumità personale immediato, necessitino di un periodo limitato di tempo per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l’autonomia abitativa. La Casa di secondo livello è collegata alla già esistente Casa rifugio e punta a favorire percorsi di semiautonomia per accompagnare verso una nuova condizione di vita. L’intervento è reso possibile dal fatto che il progetto predisposto dal Comune di Forlì, con l’ausilio dell’Ufficio patrimonio e del Centro Donna e Centro Antiviolenza, ha ottenuto il finanziamento pari al 100% della cifra richiesta, e cioè 110 mila euro, all’interno del Bando regionale per la realizzazione degli interventi destinati ad alloggi per donne vittime di violenza di genere. L’Amministrazione, attraverso la convenzione con Acer, ha incaricato l’azienda della predisposizione del progetto edilizio di ristrutturazione di un immobile di proprietà comunale, attualmente in corso di svolgimento. "Siamo pienamente coscienti della gravità della violenza contro le donne - sottolinea l’assessora alle pari opportunità Andrea Cintorino - e del fatto che questo intervento sia un tassello di un quadro purtroppo molto più ampio, che necessità di tanto impegno e determinazione. Si tratta comunque di un ulteriore e importante passo avanti, lungo un percorso che vogliamo continuare a strutturare con convinzione attraverso investimenti, azioni e progetti".