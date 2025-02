Violenza sessuale sul bus di una minorenne: “L’autista non s’è accorto”

Forlì, 9 febbraio 2025 – La violenza subita dalla ragazzina minorenne che, pochi giorni fa, ha coraggiosamente denunciato un episodio di molestia sessuale avvenuto a bordo di un bus è l’acme di un problema che sembra essere sempre più impossibile da ignorare: gli autobus sempre più frequentemente sono teatro di episodi problematici che vanno dal bullismo alla rapina, fino ad arrivare, come in questo caso, agli abusi. Ma, di fatto, come è gestito il complesso problema della sicurezza a bordo?

Il ‘panic button’ su tutti gli autobus

A spiegarlo è la stessa Start Romagna che, contattata dal Carlino, chiarisce: “Tutti i bus della nostra flotta hanno dei collegamenti diretti con le forze dell’ordine che vengono gestiti in modo diverso a seconda del territorio, in base a decisioni prese di concerto con la Prefettura e la Questura. A Forlì, ad esempio, l’80% dei bus sono dotati di ‘panic button’, ovvero un pulsante che l’autista può premere attivando l’intervento immediato”. Senza che i passeggeri pericolosi si accorgano della sua mossa. L’autista, chiariscono da Start, “non ha comunque alcuna responsabilità di intervento diretto”.

L’autista non si è reso conto

Il ‘panic button’, in ogni caso, non è stato premuto durante l’episodio della giovane molestata: “Pensiamo che l’autista non si sia reso conto di quanto stava accadendo – è la precisazione dell’azienda di trasporti –. L’eventualità è molto probabile, se si pensa che, proprio per ragioni di sicurezza, gli autisti sono tutti protetti all’interno di una cabina che limita il contatto con l’esterno”. Il padre della ragazza molestata, incontrando la stampa venerdì pomeriggio, ha detto che “secondo me l’autista poteva fare di più. Ma capisco la loro situazione, che a volte è difficile”.

Le indagini dopo la denuncia

Dopo la denuncia da parte della vittima, le forze dell’ordine hanno richiesto i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate a bordo del mezzo e proprio quelle riprese hanno consentito l’individuazione di uno dei molestatori, un 19enne senza fissa dimora. “La nostra flotta – spiegano da Start – è tutta dotata di telecamere interne. Uno strumento molto utile proprio per chiarire episodi problematici. Nei giorni scorsi, nel bacino di Forlì-Cesena, ci sono stati richiesti cinque filmati per episodi che dovevano essere chiariti dalle forze dell’ordine. Noi forniamo le immagini in base al range orario che ci viene richiesto senza mai guardarle: non è nostro compito e non abbiamo l’autorizzazione a farlo”.

Cinque episodi di reato in poco tempo

Le cinque richieste di filmati nel giro di una manciata di ore – considerando anche che non tutti gli episodi di violenza vengono denunciati – sono il sintomo tangibile di una situazione difficile. “Abbiamo anche noi la percezione di un aumento significativo di casi critici – è il commento di Start – e proprio per questo ci teniamo in costante contatto con le forze dell’ordine per monitorare la situazione e stabilire presidi nelle zone più calde. Anche gli autisti sono sempre in prima linea, svolgendo il loro compito quotidiano con grande senso di responsabilità”.

Le linee autobus più pericolose

Nei giorni scorsi sono emerse indicazioni su quelle che sarebbero le linee più pericolose: l’assessore alla sicurezza Luca Bartolini ha parlato della 132, che arriva fino a Santa Sofia. Secondo la testimonianza di un autista che ha chiesto l’anonimato, i momenti più critici (“con piccoli incendi, risse, vetri rotti”) sono il venerdì e il sabato pomeriggio. ‘Calda’ anche la linea 5 che raggiunge una delle mete preferite dai gruppi di giovani, il centro commerciale Puntadiferro. Lì, non a caso, nei giorni scorsi i carabinieri hanno scoperto una banda di 15 giovanissimi (3 minorenni) che compiva furti di alimenti e vestiti.