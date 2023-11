Violenza sulle donne, donata una panchina

Una breve ma significativa cerimonia nel giardino Cosimo I de’ Medici di Terra del Sole ha accompagnato sabato l’inaugurazione della panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, donata alla comunità medicea dal gioielliere Maurizio Bresciani. "Tante volte pare che certe situazioni non ci riguardino, ma interessino solo altre culture – le parole del sindaco Francesco Billi –. Invece purtroppo ci accorgiamo molto spesso che eventi penosi possono verificarsi anche nel pianerottolo di casa o nel luogo apparentemente più tranquillo e sicuro. Diventano allora fondamentali gesti di sensibilizzazione e la diffusione di simboli come la panchina". Il primo cittadino ha poi chiesto ai presenti (una trentina di persone oltre ai rappresentanti del corpo bandistico locale) di osservare un momento di silenzio in memoria di tutte le vittime di femminicidio.

"Grazie alla sensibilità e generosità di Maurizio Bresciani – ha dichiarato l’assessore comunale alle pari opportunità Catia Conficoni –: ha voluto con determinazione questa panchina, ha provveduto personalmente a sistemarla e a scrivere il numero di emergenza 1522. Se servirà a salvare anche una sola donna, ecco che avremo raggiunto il nostro obiettivo". Al termine, la banda Orsini ha eseguito il brano ’Romagna Mia’, prima di trasferirsi nel vicino Palazzo pretorio, dove è andato in scena il tradizionale concerto di Santa Cecilia, protettrice dei musicisti.

Francesca Miccoli