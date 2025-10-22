Violenza sulle donne. Le segnalazioni sono già 325: "E aumenteranno a Natale"

"Il picco delle violenze contro le donne arriverà con le prossime vacanze natalizie". È un dato statistico, riportato ieri durante la seduta della commissione pari opportunità dalla responsabile del Centro Donna, Giulia Civelli. Segnalazioni che si sommeranno alle 325 già giunte in questo 2025, di cui 196 per maltrattamenti.

Tra i dati portati in aula ci sono anche le 109 nuove situazioni di violenza, cioè riferite a donne che non si erano mai rivolte al Centro antiviolenza, ma di queste sono 53 hanno poi intrapreso il percorso di fuoriuscita. "Si tratta di un percorso lungo – ha spiegato Civelli –, secondo i dati italiani, una donna decide di intraprendere il percorso dopo circa 5 anni e dai 3 ai 7 passaggi in un centro antiviolenza".

Gli accessi di questo 2025 sono in linea con il 2024, ma con un aumento dei casi di maltrattamento: lo scorso anno erano 183 al 14 novembre. Numeri che aumenteranno "con le ferie natalizie cresceranno i casi di violenza, così come succede nel periodo delle vacanze estive. È proprio in quei momenti, infatti, che la convivenza in casa si fa più stretta che aumentano i casi di maltrattamenti". I percorsi attivi di uscita dal contesto di violenza sono attualmente 104, di cui 53 avviati nel 2025 e 51 già in corso dagli anni precedenti.

Durante il corso della seduta, a cui era presente l’assessora Andrea Cintorino, è stata annunciata anche la nuova responsabile del Centro antiviolenza, Beatrice Valentini, che sostituirà Civelli dal 1° novembre. Valentini è già in forza al Comune dal 2020. "È stato fatto un grandissimo lavoro a Forlì e comprensorio, ma c’è ancora da fare – si è presentata Valentini –. Dal 2018 a oggi le situazioni di maltrattamento sono raddoppiate sul territorio". In linea con i dati nazionali, come sottolinea Valentini.

"L’aumento è preoccupante e segue purtroppo le classiche nazionali, così come il numero dei femminicidi – constata Civelli –. Ma non vedo questo numero solo negativamente: se è vero che i due terzi delle donne non fanno denuncia, questo vuol dire che stiamo diventando un punto di riferimento per il territorio e riusciamo a intercettare più donne tra quelle che rischiano di più. Un aumento degli accessi vuol dire che sono aumentate le donne che chiedono aiuto".

La fascia d’età che maggiormente si è rivolta al Centro antiviolenza è quella tra i 36 e i 45 anni (37 persone), mentre 27 sono le donne tra i 46 e i 55 anni. La prevalenza delle donne che si presenta sono italiane, 204 contro le 121 straniere, così come quelle che subiscono maltrattamenti, 120 italiane e 76 straniere.