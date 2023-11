Violenze, minacce e stalking: il questore firma 4 ammonimenti

Il questore di Forlì-Cesena, Claudio Mastromattei, ha emesso quattro provvedimenti di ammonimento, due per violenza domestica e due per stalking, nei confronti di quattro uomini, in passato legati da stabili relazioni di convivenza e, in due casi, le donne, sebbene vittime di offese, minacce, percosse, e lesioni, non hanno denunciato.

Ammoniti per condotte di violenza domestica due quarantenni forlivesi che, in più circostanze, nel corso di litigi in abitazione, durante le quali era intervenuto personale delle volanti, si sono resi responsabili di offese, percosse e in un caso di lesioni nei confronti della convivente, che non ha inteso sporgere denuncia. Notificati anche due ammonimenti per "stalking", su richiesta delle parti offese, nei confronti di altri due uomini, rispettivamente, un trentenne forlivese ed un quarantenne autotrasportatore residente in Campania, che, non accettando la fine della relazione, hanno perseguitato ex compagne, arrivando, addirittura, a compiere atti di autolesionismo oltre ad aver inviato ripetuti messaggi di minacce e offese e messo in atto comportamenti ripetuti e molesti, anche nottetempo, ingenerando stati di ansia nella vittima.

Nella settimana dedicata alla ’Giornata internazionale sulla violenza sulle donne il questore Mastromattei esorta "a segnalare episodi di violenza domestica nell’interesse delle donne che non trovano il coraggio di uscire da una relazione ’malata’".