Virginia, raccolti 70mila euro per la mamma che ha subìto le amputazioni dopo l’infezione

Forlì, 4 settembre 2024 – Mentre non si ha ancora una data certa per il ritorno a casa di Virginia Baldassarri, le ferite lasciate dagli interventi per salvarle la vita e il recupero dopo il coma indotto richiedono tempo, l’onda di solidarietà si allarga sempre di più. Ieri il contatore del sito retedeldono.it alla voce ‘Raccolta fondi Virginia’ segnava quasi 70.000 euro raccolti, dovuti alla generosità di 1.274 donatori.

Ai tanti appelli a donare quanto si può si aggiunge anche quello dell’amministrazione comunale di Bertinoro per voce della prima cittadina, Gessica Allegni. “Siamo tutti molto colpiti da questa vicenda – le parole della sindaca, che ha emesso una nota – e dalla forza che Virginia sta mostrando. Come amministrazione comunale vogliamo ringraziare le associazioni Acd Fratta Terme, la Pro loco di Fratta e i cittadini che si stanno mobilitando mettendo in campo una grande solidarietà. Intendiamo anche noi dare una mano, oltre che con una nostra donazione, diffondendo il più possibile i progetti di solidarietà verso questa famiglia. Dobbiamo sostenere Virginia – conclude la Allegni – e aiutarla a ottenere l’ausilio delle protesi necessarie”.

Virginia, 41enne residente insieme alla famiglia nella frazione bertinorese di Fratta Terme, lo scorso 9 aprile è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale di Forlì a seguito di una infezione di pneumococco che l’aveva colpita nel sangue. Una malattia che, nel giro di pochissimo tempo, l’ha portata a dover subire l’amputazione di entrambe le gambe sotto al ginocchio, dell’avambraccio sinistro e delle dita della mano destra. Come ci ha raccontato il marito Marco Bartolini, “Virginia non si è mai persa d’animo. Non si è mai lamentata, ma ha sempre espresso la volontà di tornare a fare le cose che faceva prima”.

Venuti a conoscenza della situazione i concittadini si sono prodigati per istituire la raccolta fondi partendo dalla squadra di calcio dove gioca la figlia undicenne Lucrezia, fino ad arrivare alla Pro loco che si è fatta capofila nel progetto di poter dotare Virginia (mamma anche di Filippo, 5 anni) delle migliori protesi disponibili. La malattia che ha colpito Virginia è simile, almeno nelle conseguenze, a quella che a suo tempo subì l’ora campionessa paralimpica di scherma Bebe Vio, la madre della quale è entrata in contatto con Marco Bartolini dando consigli e cercando di rincuorare la famiglia così duramente colpita.

Una volta conclusa la raccolta, per i donatori sarà possibile scaricare un modulo da utilizzare per la dichiarazione dei redditi. La somma finale sarà interamente devoluta a Virginia.