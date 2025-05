Visionario umano. Il padre del San Domenico

Mauro Bacciocchi ha fatto tris. Dopo quelli dedicati all’ex sindaco Franco Rusticali e quello su don Pauselli, ora l’ex assessore nelle due giunte Rusticali ha voluto dedicare la sua terza fatica letteraria a Gabrio Furani, l’architetto urbanista classe 1952, che con la sua visione, la sua capacità, il suo ingegno ha lasciato impronte ben visibili sulla e nella città: "È un libro che non potevamo non fare – spiega Bacciocchi –. Come i precedenti, vuole ricordare persone che in vita hanno avuto meno riconoscimenti rispetto a quelli che avrebbero meritato".

Furani, inizialmente responsabile del settore edilizia pubblica del Comune, è stato ‘il padre’ del San Domenico. Capì che da quelle rovine poteva sorgere il futuro museo della città e non il teatro, come invece all’epoca molti chiedevano. Come dice l’ex assessore alla cultura Giovanni Tassani, che ha scritto una delle 24 testimonianze, "senza Furani il San Domenico non ci sarebbe stato, così come il polo aerospaziale, la piscina comunale, il teatro e anche il campus universitario". Il libro edito da Grafikamente e arricchito da splendide foto, immagini e disegni a cura di Luca Massari, verrà presentato domani mattina alle 10 nella sala refettorio del San Domenico: riporta 24 testimonianze di persone che Gabrio Furani, scomparso il 4 marzo del 2021 a 68 anni, l’hanno conosciuto e apprezzato dopo averci lavorato assieme.

"Quello che ha ideato e progettato Furani – prosegue Bacciocchi – è come se portasse la sua firma. Ogni opera si contraddistingue per innovazione, luminosità e soluzioni architettoniche che ci lasciano ancora oggi sorpresi per la loro funzionalità e la loro bellezza. Quello che stupisce leggendo queste testimonianze è la caratura umana di Gabrio. Ogni profilo riporta un tratto, un atteggiamento, un modo d’essere che ne rappresenta qualità oggi sempre più rare: lealtà, rispetto per le idee altrui, correttezza e onestà in ogni rapporto umano e di lavoro. Il libro è un atto di gratitudine di un gruppo di amici".

La copertina riporta il disegno realizzato dallo stesso Furani a mano libera e che raffigura le volte della chiesa di San Giacomo in San Domenico e ritrovato grazie alle ricerche compiute da Ennio Gelosi, allora capo ufficio stampa del Comune, che ha recuperato la cartellina stampa sui lavori al grande complesso museale. Il libro di 200 pagine sarà messo in vendita al costo di 20 euro e l’incasso, in accordo con la famiglia di Furani, sarà destinato ad iniziative in campo benefico e di solidarietà. "Mi dicono che sono un nostalgico – conclude Bacciocchi – ma non è così: dare un futuro alla memoria ci aiuta a essere futuro".

Stefano Benzoni