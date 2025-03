’Visioni & Degustazioni’: torna l’appuntamento con i sapori e le immagini dei prodotti locali

Nuovo viaggio alla scoperta dei sapori giovedì alle 20.30 presso Casa Romagna, in piazza Saffi 41, grazie alla collaborazione tra la delegazione forlivese dell’Ais Romagna e ad un gruppo di artisti del Foto Cine Club di Forlì. Nel corso della serata ’Visioni & Degustazioni – Un viaggio tra immagini e sapori’ verranno proiettati gli audiovisivi fotografici di Andrea Severi, Carlo Antonio Conti e Mirko Borghesi, che racconteranno le storie dei territori in cui vengono prodotti i vini, le birre e i distillati che verranno fatti degustare dai sommelier di Ais Romagna e dal produttore di vini Leone Conti. A concludere la serata saranno quindi le prelibatezze dolci e salate del Panificio Camillo, preparate da Annalisa Pieri di Fermento, per un finale all’insegna del gusto e della condivisione. I posti sono limitati: si consiglia la prenotazione a info@casaromagna.it ; 340.474 5140.