‘Visioni’: premi a scienziati ed artisti

Cinque personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali, grazie a intuizioni straordinarie: cinque romagnoli visionari che Confindustria Romagna premierà domani alle 17 nel corso della prima edizione del progetto ‘Visioni-innovare oltre gli orizzonti’, in programma presso la Chiesa di San Giacomo a Forlì. La prescelta, per la categoria arte, è la fotografa Silvia Camporesi, segnalata per la sua capacità unica di raccontare attraverso le immagini. Nel 2023 la sua mostra sulla perdita e il restauro dei libri antichi della biblioteca del Seminario vescovile di Forlì colpiti dall’alluvione ha saputo rappresentare la vulnerabilità di questo patrimonio culturale, ma anche la resilienza e l’impegno per la sua conservazione. Per la scienza e ricerca è stato invece indicato Vincenzo Balzani (nella foto), professore emerito dell’Università di Bologna e chimico di chiara fama. Mariangela Gualtieri sarà premiata per la categoria cultura, avendo saputo esaltare la poesia, portandola al centro della scena teatrale e rendendola accessibile ad un pubblico sempre più vasto. Artista poliedrica e a tutto tondo, capace di emozionare sia con la parola scritta sia con l’interpretazione, Eleonora Mazzoni è stata scelta per la sezione comunicazione.

Nella categoria impresa, il premio ‘Steno Marcegaglia’ andrà invece a Vittorio Alpi, presidente dell’omonima azienda di Modigliana, leader nella produzione di superfici decorative in legno composto, la cui storia rappresenta un esempio di visione imprenditoriale sostenibile e integrata.

g. b.