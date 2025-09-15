Visita a Premilcuore. Morrone (Lega): "Più servizi per chi vive in montagna"

Il deputato leghista Jacopo Morrone, segretario del partito in Romagna, è stato venerdì in visita a Premilcuore, dove ha incontrato il sindaco Sauro Baruffi, il vicesindaco Diletta Marlazzi, l’assessore Debora Fabbrica e il consigliere comunale Aristide Bruchi, con i quali ha discusso di turismo e del futuro di un comune di montagna. Morrone ha visitato l’incubatoio della ‘Trota Mediterranea Autoctona’, il centro visita del Parco nazionale Foreste Casentinesi, la ‘Casa dell’Artista’ e la Torre dell’Orologio, simbolo di Premilcuore e antica porta di accesso al castello.

"Una giornata proficua – commenta Morrone (al centro nella foto, nell’antico borgo di Premilcuore; al suo fianco il sindaco Baruffi) – per rinnovare la conoscenza di una delle nostre località montane più apprezzate. Abbiamo a cuore la nostra montagna che tuttavia soffre da troppo tempo di gravi disservizi". L’obiettivo era "capire le necessità con chi opera nelle attività visitate" (e cita "Angelo Brocci dell’allevamento delle trote, Valentina Brusi del Centro visite, Anacleto Gambarara, direttore artistico della Casa dell’Artista").

Morrone ricorda che "il 35% del nostro Paese è montano, secondo i dati Istat, dunque servono molta attenzione e le risorse necessarie per dare dignità e sicurezza a chi tiene vivi questi territori", tenuto conto che "la cura dell’Appennino rappresenta la salvaguardia della pianura". Da questo punto di vista, secondo il leghista, "Inon si può dire che la Regione abbia avuto particolari attenzioni per la nostra area appenninica". A Roma, invece, "proprio in questi giorni è stato approvato il Ddl sulla montagna, fortemente voluto dalla Lega. Come dice il ministro Roberto Calderoli, non possono esistere più, partendo proprio dalla montagna, i cittadini di serie A, di serie B, di serie C’". L’obiettivo è "contrastare lo spopolamento e favorire il ritorno".