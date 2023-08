Visita al borgo medievale

Domenica pomeriggio, la guida turistica forlivese Chiara Macherozzi porterà ‘a spasso’ per l’antico borgo medievale di Portico, tutti coloro che vorranno vivere un’esperienza indimenticabile. Prenotazione obbligatoria entro venerdì tramite whatsapp scritto al 349.8087330. La visita guidata si effettuerà solamente al raggiungimento di un minimo di iscrizioni. Il ritrovo è per le 16.30, davanti al Bar Angolo, all’inizio del paese, provenendo da Forlì lungo la strada statale 67. La visita durerà circa 2 ore (tariffe: 13 euro a partire dai 19 anni, 10 per studenti e dai 14 ai 18 anni, 8 dagli 11 ai 13 anni). La visita comprenderà i punti più caratteristici del paese di Dante e Beatrice, fra cui le chiese di S. Maria in Girone e della Madonna del Sangue, e il ponte della Maestà sul quale è stato presentato nei giorni scorsi l’ultimo libro ‘Ponti di pietra’ di Piero Farolfi.