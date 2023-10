Visita alla Rocca delle Caminate

Per domenica prossima, la guida turistica Chiara Macherozzi ha organizzato una visita guidata a Rocca delle Caminate, dal titolo ‘Dentro una storia millenaria’. La prenotazione è obbligatoria entro e non oltre domani (venerdì 6 ottobre), tramite Whatsapp scritto al numero 349.8087330. La visita guidata si effettuerà solo al raggiungimento di un numero minimo di prenotazioni pervenute entro il termine prefissato ed è a numero chiuso, ovvero al raggiungimento di un numero massimo saranno chiuse le prenotazioni (ingresso alla Rocca 5 euro, più costo della guida: 8 euro fino ai 18 anni e 15 oltre). Il ritrovo è alle ore 15.15 davanti alla biglietteria della Rocca, cancello lato Forlì. Durata: 3 ore circa. E’ stata ristrutturata grazie a finanziamenti della Regione Emilia-Romagna e alla Provincia di Forlì-Cesena, proprietaria della struttura. Il grande progetto di ripristino l’ha restituita nella forma attuale alla comunità locale nel 2016. E’ visitabile dal 2018. Per tutti coloro che saliranno alla Rocca per la visita è disponibile il percorso culturale composto da 24 pannellature, divise in due parti: la prima racconta la storia millenaria dalle origini, mentre la seconda si sofferma sulle vicende del Novecento. q.c.