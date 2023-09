Visita del Movimento 5 Stelle: "Le ferite sono ancora ben visibili"

Esponenti locali del Movimento 5 Stelle, Sergio Petroncini ed Eros Brunelli, sono stati in visita al quartiere Romiti per rendersi conto in prima persona della situazione post alluvione di una delle zone maggiormente colpite dalla catastrofe del 16 maggio. I due sono stati accompagnati dal coordinatore del quartiere, Stefano Valmori. "Ci siamo dati appuntamento al parco pubblico – raccontano i due esponenti del Movimento –. Già qui sono ben visibili i danni dell’alluvione: alberi secolari che si stanno seccando e ferite ben evidenti in tutto il parco, nonostante la natura sia veloce nel rimarginarle. Si passa poi al centro sociale, un tempo centro pulsante di vita cittadina, punto di incontro per famiglie e anziani, una ricca biblioteca andata totalmente distrutta. I segni dell’alluvione sono visibili fin quasi al soffitto, tutti gli impianti fuori uso, danni per centinaia di migliaia di euro, oltre al danno non monetizzabile in termini di socialità per le tante persone che lo frequentavano".

Il giro si è poi spostato nelle vie del quartiere in direzione argine del fiume Montone. "I danni sono ancora più ingenti – spiegano –. Dove c’erano aziende artigianali e industriali vige il silenzio assoluto, interi condomini tuttora disabitati, travolti da 56 metri di acqua che si è portata via tutto, porte blindate ridotte a uno scheletro informe. Siamo saliti sull’argine del fiume e qui ci rendiamo conto dell’origine del disastro. Una chiusa che serviva per regolare l’afflusso delle acque è stata completamente travolta, disintegrata con un boato sentito in tutto il quartiere e con la distruzione completa del muro di sostegno. Con il cedimento della chiusa si è verificato pure il cedimento dell’argine del fiume in un tratto lungo oltre 20 metri. Qui è l’origine del disastro che ha travolto il quartiere e portato l’inondazione molto più lontano fino alla Cava e a Villanova. L’argine è stato riparato ma mostra tutta la sua fragilità nel caso di imminenti piene significative, mentre sulle chiuse nessun intervento finora è stato fatto e ciò è motivo di forte preoccupazione per gli abitanti del quartiere".