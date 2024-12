Visita fisiatrica?. Nessuno mi chiama, ma ne ho diritto

Sono affetto da disabilità motoria, causa tetraparesi spastica da sofferenza connatale, da cui ne evince un deficit locomotorio, fortunatamente stabile, ma che comporta comunque una marcata e maggiore difficoltà specie in assenza della rieducazione motoria di mantenimento. Orbene, faccio presente che a giugno mi sono sottoposto a visita fisiatrica presso l’Ausl a Forlì, al fine di poter fruire del ciclo di terapia annuale (di più non ne erogano) in quanto paziente fortunatamente non acuto. Ma ad oggi, trascorsi sei mesi da quella prescrizione, e nonostante le svariate telefonate all’unità operativa di Forlimpopoli, della terapia richiesta nessuna traccia.

Ora mi chiedo: è questa la buona e tanto decantata sanità pubblica emiliano-romagnola? Se il paziente non provvedesse a mantenersi compatibilmente a quanto sopra in movimento autonomamente, oggi sarebbe diventato un pezzo di legno?

Cristian Grandini