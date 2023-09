Visita guidata a tema’7 peccati capitali’

Un nuovo progetto di visita guidata in forma di trekking urbano, ideata e condotta da Chiara Macherozzi, a spasso per il centro storico, attraverso tappe correlate ad episodi e personaggi emblematici dei 7 peccati capitali: superbia, avidità, ira, invidia, lussuria, gola e accidia. Ritrovo: ore 20.30 di domani nel Chiostro di San Mercuriale, in Piazza Saffi. Durata della visita 3 ore. Tariffa: dai 18 anni € 15; non si svolgerà in caso di pioggia. Prenotazione obbligatoria entro oggi tramite WhatsApp scritto: 3498087330.