Visita guidata al giardino di Villa Saffi con Massimo Milandri

Il Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie in collaborazione con il quartiere 18 e l'assessorato alla Cultura, organizza per questo pomeriggio una visita guidata al giardino di villa Saffi (via Casadio 1). A condurre i partecipanti sarà Massimo Milandri e le visite saranno organizzate in due turni con inizio alle ore 16 e alle ore 17.30.

La visita guidata fa parte delle iniziative del progetto ‘esploriamo il territorio: parchi, giardini e memorie’ che proseguirà con altri appuntamenti in giugno e luglio. L’ingresso alle iniziative è libero. Per informazioni: cocla@gevforli.it; 320.1720310 - www.gevforli.it.