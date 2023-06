Visita guidata al Museo di Palazzo pretorio

’C’era una volta in Romagna – speciale San Giovanni’ è il tema della visita guidata in programma venerdì alle 21 nel Museo dell’Uomo e dell’Ambiente, in seno al Palazzo pretorio di Terra del Sole. Un’iniziativa ideata e curata dalla guida turistica della Regione Emilia-Romagna Chiara Macherozzi, che condurrà i presenti alla scoperta di "vita e morte, riti e tradizioni, tra il sacro e il magico, lungo tutto l’ Anno lunséri e antichi mestieri di una volta, con un particolare ‘focus’ sulla ricorrenza di San Giovanni, il patrono di Firenze e anche di Terra del Sole, il rinascimentale capoluogo della Provincia Florentina in partibus Romandiolae". Un itinerario in seno al Museo, dove sono ricostruiti le usanze e i mestieri della Romagna di una volta. Il ritrovo è alle 21 sotto il loggiato del Palazzo pretorio. La prenotazione è obbligatoria entro il 21 al 349.8087330. Il costo è di 10 euro per gli adulti (over 19), 8 euro per i ragazzi (dai 14 ai 18 anni), 6 euro per i bambini (dagli 11 ai 13 anni). E’ richiesta un’offerta libera alla Pro loco di Terra del Sole, che gestisce il Museo.