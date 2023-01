Visita guidata alla chiesa del Carmine e a San Filippo Neri

La quarta camminata della rassegna ’Di chiesa in chiesa’ si terrà domani, con ritrovo alle 10 presso la Chiesa del Carmine (corso Mazzini 78). Dopo l’illustrazione da parte di Gabriele Zelli della storia e delle opere conservate nel luogo di culto che fu dei frati carmelitani, i partecipanti saranno accompagnati a vedere la Chiesa di San Filippo Neri (nella foto). Lungo il tragitto saranno ricordate le presenze della prima chiesa dei francescani e di San Pietro in Scotto, che si trovavano a poca distanza da piazza Saffi e che in passato hanno avuto una particolare rilevanza, e sarà evidenziato il ruolo odierno dell’Abbazia di San Mercuriale e del Suffragio. La camminata si concluderà in piazza Guido da Montefeltro. Non occorre prenotare (Info: 349.37370226).