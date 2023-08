Visita guidata alla scoperta del paese con Chiara Macherozzi

Domenica pomeriggio sarà possibile andare alla scoperta di Portico, partecipando alla visita guidata, a cura della guida turistica regionale Chiara Macherozzi: "A spasso per l’antico borgo medievale, nel nome di Dante, tra storia e leggenda, arte e devozione, maestri costruttori di ponti e …gatti". Anche il tema è affascinante ‘Fratello olmo, sorella acqua’. Il ritrovo è fissato alle ore 16.30, davanti al Bar Angolo, all’inizio del paese, provenendo da Forlì lungo la strada statale 67. La visita durerà circa due ore (tariffe a testa: 15 euro a partire dai 19 anni, 10 per studenti e dai 14 ai 18 anni, 8 dagli 11 ai 13 anni). La prenotazione è obbligatoria tramite whatsapp al 349.8087330, entro e non oltre domani. La visita guidata si effettuerà solamente al raggiungimento di un quorum minimo necessario di prenotazioni pervenute entro il termine prefissato.

A proposito del ponte della Maestà di Portico, è stato presentato nei giorni scorsi l’ultimo libro ‘Ponti di pietra’ di Piero Farolfi, storico di Portico che vive a Firenze, il quale ha scoperto la data di costruzione del bel monumento sul fiume Montone: 1696.

Quinto Cappelli